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Общество29 октября 2021 12:01

Остановочный павильон впервые появился около «Швейной фабрики «Зангари» в Ижевске

Его никогда не было в этом районе
Анастасия Захарова
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О появлении нового павильона «Комсомолке» рассказали жители Ленинского района. Фото: Ирина Бурцева

О появлении нового павильона «Комсомолке» рассказали жители Ленинского района. Фото: Ирина Бурцева

В Строителе появился павильон на остановке «Швейная фабрика «Зангари». Об этом «Комсомолке» рассказали жители Ленинского района.

«Никогда никакой остановки здесь не было! Это спальный район. Жителям приходилось ходить ждать транспорт на другую остановку, а здесь просто высаживались и уходили», — удивляется и радуется Ирина.

Напомним, ранее появились новые остановочные комплексы еще в семи местах, в том числе около УдГУ. А 28 октября после ремонта посадочной площадки снова начали останавливаться трамваи на «Улице Коммунаров»

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