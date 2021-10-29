Задушила шнурком и обокрала: жительница Балезино получила 16 лет колонии за разбойное убийство 63-летней односельчанки

Ближайшие 16 лет убийца проведет в колонии общего режима. Фото: Сергей Грачев

В Балезинском районе Удмуртии осудили 53-летнюю местную жительницу. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по республике, ее признали виновной в разбое и убийстве 63-летней односельчанки (пункт «в» части 4 статьи 162 и пункты «в, з» части 2 статьи 105 УК РФ соответственно). Следствием и судом установлено, что женщины познакомились летом 2020 года.

«Побывав [у потерпевшей] в гостях, злоумышленница заметила, что та живет скромно, не злоупотребляет спиртными напитками, исходя из чего сделала вывод, что у хозяйки могут быть сбережения», – говорится в сообщении.

Самой же обвиняемой в тот момент не хватало пенсии на жизнь и оплату кредитов. После знакомства она стала обдумывать план убийства потерпевшей с целью украсть деньги и ювелирные украшения.

Решившись на преступление, 27 октября женщина купила конфеты и пришла к потерпевшей в гости.

«Во время просмотра телевизионной передачи гостья подошла сзади к сидящей на стуле и ничего не подозревающей хозяйке дома, накинула ей на шею шнурок, который заранее взяла с собой из дома, и задушила», – сообщают в пресс-службе СУ СКР.

Когда потерпевшая скончалась, обвиняемая сняла с нее ювелирные украшения. Далее она осмотрела квартиру, сумки и шкафы. Женщина оказалась права – кое-какие накопления у потерпевшей были: общая сумма украденных денег и предметов одежды составила 79 тысяч рублей.

В ходе расследования были допрошены свидетели, проведены комплексная психолого-психиатрическая, молекулярно-генетические, судебно-медицинские, дактилоскопические, трасологические экспертизы.

Собранных доказательств оказалось достаточно. Суд приговорил убийцу к 16 годам колонии общего режима.

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