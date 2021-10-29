Житель Удмуртии обвиняется в незаконной вырубке леса на сумму 640 000 рублей

Часть древесины мужчина продал на пилораму. Фото: pixabay.com

В Шаркане завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего нигде не работающего и ранее судимого местного жителя. Как сообщает пресс-служба УМВД по Удмуртии, его обвиняют по части 3 статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере»). Следствием установлено, что в сентябре текущего года он осуществил незаконную рубку сырорастущих деревьев породы ель, сосна и береза в лесу около деревни Старые Быги в Шарканском районе.

«После совершения преступления злоумышленник был задержан оперативниками ОП «Шарканское» и сотрудниками УФСБ России по Удмуртской Республике. На месте незаконной рубки обнаружена древесина, лесовоз, трактор, бензопила», – говорится в сообщении.

Отмечается, что часть древесины мужчина вывез и продал на пилораму. Он нанес лесничеству ущерб в размере 640 000 рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Подозреваемому грозит штраф в размере до 1 млн рублей или до 7 лет колонии.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 29 октября: какие районы лидируют по количеству заболевших

Задушила шнурком и обокрала: жительница Балезино получила 16 лет колонии за разбойное убийство 63-летней односельчанки