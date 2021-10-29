Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 29 октября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирусом заболели 213 ижевчан. Фото: Амир Закиров

По данным на утро 29 октября в Удмуртии выявили 398 новых случаев коронавирусной инфекции. К сожалению, 29 пациентов скончались.

Фото: Оперштаб Удмуртии

«Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.

Ижевск — 29 791 (+213 по отношению к утру 28 октября)

Можга — 3 175 (+35)

Воткинск — 3 186 (+30)

Глазов — 2 834 (+21)

Увинский район — 2 133 (+13)

Игринский район — 1 681 (+12)

Глазовский район — 552 (+11)

Воткинский район — 851 (+10)

Можгинский район — 864 (+8)

Шарканский район — 1012 (+7)

Завьяловский район — 2 477 (+6)

Малопургинский район — 671(+4)

Камбарский район — 604 (+4)

Дебесский район — 486 (+4)

Вавожский район — 537 (+3)

Сарапульский район — 653 (+3)

Кезский район — 392 (+2)

Красногорский район — 527 (+2)

Селтинский район — 597 (+2)

Юкаменский район — 511 (+2)

Якшур-Бодьинский район — 749 (+2)

Сарапул — 2 374 (+2)

Кизнерский район — 570 (+1)

Сюмсинский район — 698 (+1)

Балезинский район — 1 119

Алнашский район — 841

Ярский район — 420

Киясовский район — 414

Граховский район — 405

Каракулинский район — 382

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