Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 29 октября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирусом заболели 213 ижевчан. Фото: Амир Закиров
По данным на утро 29 октября в Удмуртии выявили 398 новых случаев коронавирусной инфекции. К сожалению, 29 пациентов скончались.
Фото: Оперштаб Удмуртии
«Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.
Ижевск — 29 791 (+213 по отношению к утру 28 октября)
Можга — 3 175 (+35)
Воткинск — 3 186 (+30)
Глазов — 2 834 (+21)
Увинский район — 2 133 (+13)
Игринский район — 1 681 (+12)
Глазовский район — 552 (+11)
Воткинский район — 851 (+10)
Можгинский район — 864 (+8)
Шарканский район — 1012 (+7)
Завьяловский район — 2 477 (+6)
Малопургинский район — 671(+4)
Камбарский район — 604 (+4)
Дебесский район — 486 (+4)
Вавожский район — 537 (+3)
Сарапульский район — 653 (+3)
Кезский район — 392 (+2)
Красногорский район — 527 (+2)
Селтинский район — 597 (+2)
Юкаменский район — 511 (+2)
Якшур-Бодьинский район — 749 (+2)
Сарапул — 2 374 (+2)
Кизнерский район — 570 (+1)
Сюмсинский район — 698 (+1)
Балезинский район — 1 119
Алнашский район — 841
Ярский район — 420
Киясовский район — 414
Граховский район — 405
Каракулинский район — 382
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