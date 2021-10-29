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Происшествия29 октября 2021 15:37

Бывшую начальницу хозотдела администрации Ижевска оштрафовали на 60 тысяч рублей за злоупотребление должностными полномочиями

Она наживалась на закупке картриджей для офисной техники
Дмитрий Коренев
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Подсудимая наживалась на закупке картриджей для офисной техники. Фото: pixabay.com

Подсудимая наживалась на закупке картриджей для офисной техники. Фото: pixabay.com

В Ижевске осудили 43-летнюю бывшую начальницу хозяйственного отдела городской администрации. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии, ее обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями.

«Установлено, что обвиняемая, занимая руководящую должность муниципальной службы, в 2021 году осуществляла контроль за исполнением муниципального контракта по техническому обслуживанию и заправке картриджей для офисной техники, заключенного с одним из предпринимателей, в том числе осуществляла приемку работ», – говорится в сообщении.

Умышленно и из корыстной цели женщина завышала в актах выполненных работ их фактический объем, в результате исполнитель контракта необоснованно получал средства из городской казны.

Подсудимая полностью признала свою вину, а также возместила ущерб, причиненный городу. Суд квалифицировал действия бывшей госслужащей по части 1 статьи 285 УК РФ и оштрафовал ее на 60 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

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