Врача в Ижевске осудили за пособничество в «откосе» от армии

Врач получил от призывника 1 000 рублей. Фото: pixabay.com

В Ижевске осудили врача ультразвуковой диагностики БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР». Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, его обвиняли в мелком взяточничестве (часть 1 статьи 291.2 УК РФ). Было установлено, что в феврале текущего года он получил взятку от призывника, который хотел «откосить» от армии, и поставил ему ложный диагноз.

«Используя свое служебное положение, с целью незаконного обогащения, составил протокол «эхокардиография» в отношении К., который проходил врачебную комиссию для прохождения службы в армии, с постановкой заключения «открытое овальное окно», без фактического проведения данного исследования», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

За данное заключение врач получил от призывника 1 000 рублей.

Уголовное дело было рассмотрено в общем порядке. Подсудимый полностью признал свою вину и активно сотрудничал со следствием. В результате суд оштрафовал его на 15 000 рублей.

Приговор сторонами не обжаловался и вступил в законную силу.

Как сложилась судьба призывника, в сообщении не уточняется.

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