Погода в Удмуртии на выходные: небольшой ночной снег и утренняя гололедица

Утром снег перейдет в дождь. Фото: Сергей Грачев

В ночь с 29 на 30 октября к территории Удмуртии подойдет теплый фронт частного циклона, сообщает Гидрометцентр Удмуртии. Повсеместно ожидается небольшой и умеренный снег, утром снег перейдет в дождь.

«Температура воздуха предстоящей ночи сохранится отрицательной, -1..-6°С, на дорогах ожидается гололедица и снежный накат. Завтра днем в республику начнет поступать теплый воздух, температура воздуха повысится до +2..+7°С», – говорится в сообщении

Утром и днем ветер должен усилиться, максимальные порывы составят 12-14 м/с.

В ночь с 30 на 31 октября повсеместно пройдут небольшие дожди, местами они сохранятся и в дневное время. Ночью и утром высока вероятность тумана. Температура воздуха в ночные часы составит +1..+6°C, днем +4..+9°С, а ветер начнет стихать.

В первые дни ноября снова местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха 1 ноября ночью окажется в пределах +1..+6°С, днем +4..+9°С.

Предварительно, 2-3 ноября немного похолодает: ночью 0..-5°С, днем 0..+5°С.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Житель Удмуртии обвиняется в незаконной вырубке леса на сумму 640 000 рублей

Врача в Ижевске осудили за пособничество в «откосе» от армии