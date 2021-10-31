23 жителя Удмуртии скончались от коронавируса на утро 31 октября

В Удмуртии за последние сутки провели 8 920 исследований на коронавирус Фото: pexels.com

За последние сутки в Удмуртии новой коронавирусной инфекцией заболели 397 жителей, 320 выздоровели, сообщает Оперативный штаб Удмуртии.

Диагноз подтвердился у 190 жителей Ижевска, 34 жителей Воткинска, 28 жителей Можги, 28 жителей Игринского района, 21 жителя Якшур-Бодьинском района 12 жителей Сарапула, 11 жителей Воткинского района, 10 жителей Можгинского района, 8 жителей Шарканского района, 7 жителей Глазова, 7 жителей Камбарского района, 7 жителей Ярского района, 6 жителей Глазовского района, 6 жителей Граховского района, 5 жителей Сарапульского района, 4 жителей Юкаменского района, 4 жителей Кизнерского района, 3 жителей Балезинского района, 3 жителей Кезского района, по одному случаю зарегистрировано в Малопургинском, Завьяловском, Вавожском районах.

Состояние заболевших: 7 852 в удовлетворительном состоянии, 1 535 переносят заболевание в средней степени тяжести, 531 находятся в тяжелом состоянии. Всего на 31 октября в Удмуртии зарегистрировано 64 136 лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели и выписаны из больниц 51 971 человек.

К сожалению, на сегодняшнее утро зарегистрировано 2 807 летальных исходов. 23 – за прошедшие сутки. Женщинам было 59, 62, 63, 66, 71, 72, 73, 75, 76, 80, 84, 92 года. Мужчинам было 59, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 75, 79 лет.

Читайте также:

43 протокола в отношении антимасочников составили в Ижевске за прошлую неделю

Усиление ограничительных мер в Удмуртии: с 1 по 7 ноября общепит будет работать только на вынос, магазины откроются не все