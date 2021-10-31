Жительница Ижевска спасла соседа: бдительная соседка вовремя вызвала пожарных

Пожарным пришлось забираться в квартиру через окно

Сообщение о запахе гари в подъезде поступило днём после обеда. Прибывшие сотрудники МЧС Удмуртии обнаружили, что из квартиры на втором этаже идёт запах гари вперемешку с запахом газа.

Дверь никто не открывал, поэтому бойцы снаружи дома установили трехколенную лестницу и проникли в квартиру. Оказалось, внутри находился пожилой мужчина с ограниченными возможностями (очень плохо ходил). Он не пострадал.

В МЧС республики рассказали, что утром пожилой мужчина поставил на плиту вариться картофель. После перекрыл газ, и оставил кастрюлю на плите. Однако газовую конфорку он выключил не до конца, и огонь продолжал медленно подогревать пищу. Вода выкипела, и картошка начала подгорать.

К счастью, этот запах вовремя почувствовала соседка и вызвала пожарных. Только благодаря ее бдительности удалось избежать трагедии: квартира не сгорела, и мужчина остался жив.

Уважаемые ижевчане, будьте внимательнее! Подгорание пищи на плите является одной из распространённых причин возгораний. Банальная невнимательность, спешка или беспечность могут привести к трагедии: оставить вас без крова и самое страшное - забрать жизнь ваших близких и родных.

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