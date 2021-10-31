Погода в Ижевске на неделю: то снег, то дождь, то плюс, то минус

Середина недели отметитсяминусовыми температурами Фото: pexels.com

На следующей неделе нас ждет пара солнечных дней, но в основном будет пасмурно и дождливо. Самым теплым выдастся понедельник, а затем температура будет падать.

1 ноября, пасмурно, вечером и ночью местами возможны дожди. Днем синоптики прогнозируют до +6 градусов, ночью – до +5 градусов.

2 и 3 ноября похолодает, температура воздуха днем не поднимется выше 0 градусов, а ночью и вовсе опустится до -5 градусов. Зато к вечеру вторника и в среду нас порадует солнышко, пусть не теплом, а просто лучами.

В четверг, 4 ноября, опять ясно, а температура поднимется до +1 градуса, но ночью снова уйдет в минус.

5 и 6 ноября пасмурно, и не выше +3 градусов. В ночь с четверга на пятницу начнется дождь, который затянется еще и на весь день.

В воскресенье пасмурно, дождь и +5 градусов. Ночью, кстати, плюсовые значения температуры сохранятся, так что очередных заморозков, возможно не будет.

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