Федеральная инспекция в Удмуртии: из Москвы по поручению Владимира Путина приехало руководство Росздравнадзора

Руководство Росздравнадзора далисвои рекомендации по стабилизации эпидемобстановки в Удмуртии Фото: instagram.com

В субботу, 30 октября, в Удмуртии работали представители Росздравнадзора. Инспекция связана с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в регионе. Кроме Удмуртии, руководство Росздравнадзора посетит также Республику Татарстан, Владимирскую и Белгородскую области.

Заместитель руководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков и заместитель начальника управления контроля за реализацией государственных программ в сфере здравоохранения Александр Корочкин побывали на Станции скорой медицинской помощи, в Республиканской клинической инфекционной больнице и в Городской поликлинике №2.

«По итогам работы представители Росздравнадзора подготовили ряд предложений и рекомендаций, которые мы, несомненно, будем отрабатывать, - сообщила на своей странице в Instgram Эльвира Пинчук. - Отрадно, что коллеги из Москвы дали объективную оценку отрасли и отметили стабилизацию ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в республике».

Заместитель председателя Правительства Удмуртии также отметила, что в настоящее время в республике перепрофилированы 22 медицинские организации на 3 980 мест, при этом свободна 841 койка или 21%. За последнюю неделю наметилась тенденция к снижению числа госпитализированных и росту свободного коечного фонда.

Отметим, что первым компонентом в Удмуртии привито более 516 тысяч человек или 56% от плана. Темпы вакцинации за последнюю неделю выросли в 4,5 раза и составляют 8–10 тысяч доз в сутки.

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