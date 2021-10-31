Елизавета Туктамышева снова в лидерах: фигуристка из Удмуртии заняла второе место на этапе Гран-при в Канаде

Елизавета Туктамышева стала второй на Гран-при в Канаде Фото: www.instagram.com

Уроженка города Глазов Елизавета Туктамышева успешно выступила в Ванкувере на этапе Гран-при в Канаде Skate Canada («Скейт Канада»). Наша фигуристка, чисто исполнив два тройных акселя в произвольной программе, в сумме набрала 232,88 балла. Динамичное, заводное, женственное катание Лизы заставило зал приветствовать ее стоя.

И в короткой, и в произвольной программах Елизавета стала второй, уступив только Камиле Валиевой, которая установила два мировых рекорда по сумме короткой и произвольной программ, набрав в итоге 265,08 баллов. Бронза досталась также фигуристке из России, замкнула тройку лидеров Алена Косторная.

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