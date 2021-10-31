Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 24 октября: какие районы лидируют по количеству заболевших

Цифры по заболевшим коронавирусом стабильно растут Фото: ВКонтакте

По данным на утро 24 октября в Удмуртии выявили 397 новых случаев коронавирусной инфекции. Скончалось 23 пациента.

«Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.

Остановитьрост заболевания в наших силах Фото: pexels.com

Ижевск — 30 185 (+190 по отношению к утру 30 октября)

Игринский район — 1 738 (+28)

Увинский район — 2 160

Можга — 3 229 (+28)

Сюмсинский район — 718

Сарапул — 2 399 (+12)

Вавожский район — 549 (+1)

Камбарский район — 621 (+7)

Можгинский район — 883 (+10)

Киясовский район — 422

Глазов — 2 847 (+7)

Кезский район — 401 (+3)

Каракулинский район — 387

Балезинский район — 1 126 (+3)

Дебесский район — 490

Красногорский район — 530

Сарапульский район — 661 (+5)

Селтинский район — 599

Малопургинский район — 674 (+1)

Кизнерский район — 576 (+4)

Завьяловский район — 2 479 (+1)

Якшур-Бодьинский район — 771 (+21)

Граховский район — 412 (+6)

Воткинск — 3 220 (+34)

Глазовский район — 558 (+6)

Воткинский район — 862 (+11)

Шарканский район — 1 020 (+8)

Юкаменский район — 515 (+4)

Алнашский район — 841

Ярский район — 427 (+7)

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