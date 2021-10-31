Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 24 октября: какие районы лидируют по количеству заболевших

Цифры по заболевшим коронавирусом стабильно растут Фото: ВКонтакте
По данным на утро 24 октября в Удмуртии выявили 397 новых случаев коронавирусной инфекции. Скончалось 23 пациента.
«Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.
Остановитьрост заболевания в наших силах Фото: pexels.com
Ижевск — 30 185 (+190 по отношению к утру 30 октября)
Игринский район — 1 738 (+28)
Увинский район — 2 160
Можга — 3 229 (+28)
Сюмсинский район — 718
Сарапул — 2 399 (+12)
Вавожский район — 549 (+1)
Камбарский район — 621 (+7)
Можгинский район — 883 (+10)
Киясовский район — 422
Глазов — 2 847 (+7)
Кезский район — 401 (+3)
Каракулинский район — 387
Балезинский район — 1 126 (+3)
Дебесский район — 490
Красногорский район — 530
Сарапульский район — 661 (+5)
Селтинский район — 599
Малопургинский район — 674 (+1)
Кизнерский район — 576 (+4)
Завьяловский район — 2 479 (+1)
Якшур-Бодьинский район — 771 (+21)
Граховский район — 412 (+6)
Воткинск — 3 220 (+34)
Глазовский район — 558 (+6)
Воткинский район — 862 (+11)
Шарканский район — 1 020 (+8)
Юкаменский район — 515 (+4)
Алнашский район — 841
Ярский район — 427 (+7)
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