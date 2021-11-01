На фоне пандемии коронавируса у жителей Удмуртии возросло количество инсультов

В последние годы болезнь значительно «помолодела» Фото: pixabay.com

Количество инсультов у жителей Удмуртии за прошлый год выросло на 1,5%, об этом сообщает пресс-служба республиканского Минздрава со ссылкой на главного внештатного невролога Наталью Комиссарову. Явление во многом связано с заболеваемостью коронавирусом.

В среднем за год в Удмуртии регистрируется около 6,5 тысяч случаев острого нарушения мозгового кровообращения, но с приходом пандемии количество инсультов растет. Специалисты объясняют это тем, что ковид увеличивается риск тромбообразования у пациентов. В ряде случаев это приводит к нарушению кровообращения в мозге, так как тромбы способны закупоривать сосуды и приводить к их разрывам.

«Если присутствуют еще и дополнительные факторы риска – гипертония, высокий уровень холестерина, возраст старше 60 лет, лишний вес – риск увеличивается в несколько раз. Именно поэтому пациентам, перенесшим коронавирус, необходимо быть внимательными к состоянию своего здоровья, обращать внимание на опасные симптомы и обязательно принимать препараты, назначенные врачом», – говорит Наталья Комиссарова.

Врачи напоминают: инсульт может случиться с каждым, независимо от пола, возраста, и социального положения. В последние годы болезнь значительно «помолодела»: если раньше инсульт чаще встречался у пациентов старше 55 – 60 лет, то сейчас около трети случаев приходится на людей 30 – 40 лет. К сожалению, лишь 8% перенесших инсульт пациентов в дальнейшем способны вернуться к активной жизни и работе.

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