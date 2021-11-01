«Важно, чтобы пациент всегда чувствовал заботу»: какие рекомендации дал больницам Удмуртии Росздравнадзор

Представители Росздравнадзора прибыли в Удмуртию, чтобы оказать методическую помощь по борьбе с ковидом Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В субботу, 30 октября, по поручению президента России Владимира Путина делегация Росздравнадзора прибыла в Удмуртию для оказания методической помощи по борьбе с ковид-инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Федеральные эксперты посетили в Ижевске Станцию скорой медицинской помощи, Республиканскую клиническую инфекционную больницу, а также Городскую поликлинику №2.

На совещании после рабочей поездки заместитель руководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков отметил, что хотя в Удмуртии есть некоторые проблемы, они решаются, и ситуация с заболеваемостью начинает выравниваться. Он попросил власти региона обратить особое внимание на два основных момента: маршрутизацию пациентов между больницами и своевременную выдачу бесплатных лекарств пациентам.

Делегация посетила больницы региона Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Важно, чтобы пациент всегда чувствовал заботу и медицинская организация могла получить вовремя сигналы об ухудшении состояния его здоровья, это позволит снизить нагрузку на линейные бригады скорой помощи», – сказал Дмитрий Павлюков.

Также он напомнил, что каждый житель Удмуртии может внести свой вклад в борьбу с инфекцией, пройдя вакцинацию. Кроме того, были даны рекомендации по увеличению охвата тестированием и ограничительным мерам.

Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, в свою очередь, сообщил, что главная установка главы региона – не скрывать проблемы. Он заверил федеральных коллег, что все сделанные рекомендации будут отработаны.

Заместитель председателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук отметила тенденцию к снижению роста госпитализированных и увеличению темпов вакцинации за последнюю неделю.

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