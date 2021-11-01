За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 395 человек

10 человек скончались. Фото: pixabay.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 1 ноября в Удмуртии выявлено 395 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 42 ребенка до 14 лет и 95 человек старше 65 лет. Зафиксировано 10 смертей. Самой молодой умершей женщине было 53 года, мужчине – 57 лет.

350 человек выздоровел, их выписали.

7 933 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 1 506 - в состоянии средней степени тяжести, 514 – в тяжелом состоянии.

Всего на 1 ноября в Удмуртии зарегистрирован 64 531 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции. 52 321 человек выздоровел. За время пандемии в регионе зафиксировано 2 817 смертей.

Вакцинированы 516 606 жителей Удмуртии. Из них 346 230 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получил 96 908 человек.

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