Последние новости Ижевска на утро 1 ноября 2021 года: очереди при проверке QR-кодов в торговых центрах и визит руководства Росздравнадзора

Главные новости города и республики за минувшие выходные Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! На календаре понедельник, начало новой рабочей недели и нового осеннего месяца. Сегодня днем ожидается температура до +8°С, возможны дожди. Желаем всем удачного дня и предлагаем почитать новости на утро 1 ноября одной строкой:

- Общепит Удмуртии работает только на вынос и в режиме доставки с 1 по 7 ноября

- Здания на месте бывших кладбищ и проклятые места: ТОП-5 мистических историй Ижевска

- Жительница Ижевска спасла соседа: бдительная соседка вовремя вызвала пожарных

- Комик из Ижевска прошел на следующий этап шоу «Открытый микрофон»

- 74-летняя жительница Ижевска упала в автобусе и отсудила 110 тыс. рублей

- 43 протокола в отношении антимасочников составили в Ижевске за прошлую неделю

А теперь к главным новостям:

ОЧЕРЕДИ НА ПРОВЕРКУ КОДА

На входе в ТЦ образовались очереди Фото: Елена Кардопольцева

30 октября в некоторых торговых центрах Ижевска образовались очереди. Их появление было связано со вступлением в силу дополнительных ограничений, которые разрешают вход в городские учреждения только по QR-коду или с предъявлением отрицательного результата ПЦР-теста.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ

Руководство Росздравнадзора побывало в Удмуртии и дало рекомендации по стабилизации эпидемобстановки Фото: instagram.com/elvira_pinchuk/

30 октября в Удмуртию прибыла инспекция Росздравнадзора, связанная с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в регионе. По итогам работы специалисты подготовили ряд рекомендаций, а также отметили стабилизацию ситуации с заболеваемостью ковидом в регионе.

ПОЧЕТНОЕ ВТОРОЕ

Елизавета Туктамышева уступила другой российской спортсменке Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Елизавета Туктамышева заняла второе место на этапе Гран-при в Канаде, набрав в сумме 232,88 балла. Фигуристка из Удмуртии стала второй в короткой, и произвольной программах, уступив Камиле Валиевой.

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