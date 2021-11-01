Более 700 тысяч рублей задолжало своим сотрудникам предприятие в Удмуртии

Предприятие задолжало семи работникам. Фото: Алена Селезнева

Прокуратура Ярского района Удмуртии проверила соблюдение трудовых прав работников МУП «ТВС». Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, в ходе проверки была выявлена задолженность по зарплате перед 7-ю работниками предприятия на общую сумму более 700 тысяч рублей.

«В целях погашения долгов по заработной плате в текущем году прокурором направлялись соответствующие заявления в суд о взыскании судебными приставами с работодателя образовавшейся задолженности», – говорится в сообщении.

После рассмотрения прокурорских представлений и принудительного исполнения судебных приказов задолженность была полностью ликвидирована.

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