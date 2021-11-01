Обвиняемого в жестоком убийстве мужчину ищут в Удмуртии

По версии следствия, этот мужчина совершил жесткое убийство. Фото: СУ СК РФ по Удмуртии

В Удмуртии разыскивается уроженец села Удугучин Увинского района, которого обвиняют по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), сообщает пресс-служба СУ СКР по республике. Следствием установлено, что днем 19 октября на территории Завьяловского района он совершил жесткое убийство мужчины 1989 г.р., после чего скрылся с места преступления.

«Местонахождение Шмакова А.Н. до настоящего времени не установлено. Следственное управление обращается ко всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщить по тел. 50-06-48, 50-01-68, 8912-453-76-74 или 02», – говорится в сообщении.

Сообщившему о местонахождении мужчины гарантируется анонимность.

Информация о разыскиваемом:

Шмаков Алексей Николаевич, родился 20 марта 1989 года. Одет в куртку светло-серого цвета с капюшоном с надписью на груди «Adidas», спортивные штаны черного цвета с нашивкой «NIKE», кроссовки темно-синего цвета. Рост около 178 см, худощавое телосложение, глаза карие, волосы темно-русого цвета, стрижка короткая, нос средний, без горбинки, губы тонкие. На левой руке имеются две татуировки: два меча пересеченных в виде креста, сердце «перечеркнутое» стрелой.

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