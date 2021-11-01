Яму на улице Кирова в Ижевске начали убирать

нашей редакции будет ее не хватать. Фото: Сергей Грачев

Не так давно «Комсомолка» сообщила об огромной яме, которая образовалась на улице Кирова еще летом. Да-да, это та самая легендарная яма, которая передавала читателям IZHLIFE привет в инстаграме. Так вот, сегодня наш фотограф зафиксировал грустный для каждого сотрудника нашей редакции факт: главную достопримечательность улицы Кирова начали устранять.

Фото из сторис. Яма желала вам доброго утра

На снимке можно увидеть, что с провала убрали ограждение, рядом находится готовая к укладке плитка. Судя по всему, сегодня последний день жизни всепожирающей ямы. Ранее мы сфотографировали трудящихся рядом с ней сотрудников «Ижводоканала» - неизвестно, зачем именно они сюда приезжали, однако еще ранее нам сообщили, что провал образовался из-за повреждения коммуникаций, а на участке проложены сети канализации.

В районе ямы проходят сети теплоснабжения и канализации. Провал образовался из-за повреждения коммуникаций, но не было известно, каких именно. Недавно в районе провала заметили «Ижводоканал». Фото от 22 октября. Фото: Игорь Бобров

Долгое время эта яма провожала нашего журналиста на работу и встречала по пути домой. Нашей редакции казалось, что в жизни нет ничего более стабильного, надежного и постоянного. Нам действительно будет не хватать тебя, легендарная Яма-по-улице-Кирова.

Последнее фото с ямой наших журналистов от 31 октября. Фото: Анастасия Михайлова.

Мы будем скучать.

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