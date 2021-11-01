Погода в Ижевске на ноябрь 2021: влияние теплого фронта циклона в начале месяца и ледяные дожди

Когда установится постоянный снежный покров, прогнозировать трудно. Фото: Сергей Грачев

Итак, на подходе последний месяц осени. В целом октябрь в Ижевске выдался довольно теплым, однако в последние дни значительно похолодало. 21 октября выпал первый снег, а ночью и ранним утром 22 октября город погрузился в густой туман. Опираясь на разные источники, «Комсомолка» попыталась составить долгосрочный прогноз погоды на ноябрь 2021 года.

По словам дежурного синоптика Гидрометцентра Удмуртии, средняя дата образования устойчивого снежного покрова в Удмуртии - 8 ноября, однако сказать точно, когда именно на территории республики установится постоянный снег, невозможно. В октябре-ноябре воздушные массы постоянно сменяют друг друга, циклоны идут один за другим, поэтому «температурные качели» в этот период – нормальное явление.

По данным регионального Гидрометцентра, в первые дни ноября местами пройдут небольшие дожди. На погоду в Ижевске продолжает влиять теплый фронт частного антициклона: температура воздуха 1 ноября ночью окажется в пределах +1..+6°С, днем +4..+9°С. Предварительно, 2-3 ноября ночами будет 0..-5°С, днем 0..+5°С.

Дальнейший прогноз опирается на данные сервиса Гисметео.

По данным портала, 1 ноября будет пасмурно, 2 ноября – облачно с прояснениями. 3 и 4 ноября небо будет ясным, температура воздуха днем составит 0..+1°С, ночами -4...-5°С. В пятницу 5 ноября небо вновь нахмурится, однако осадков не ожидается; дневная температура не изменится, а ночью составит -2°С. В выходные 6 и 7 ноября температура воздуха днем составит +3..+5°С, ночами 0..+1°С, небо останется пасмурным; в субботу ожидается замерзающий дождь, в воскресенье – дождь со снегом.

Дождь со снегом будет идти и 8-9 ноября. При сохранении пасмурной погоды дневные температуры составят +1..+2°С, ночные 0..-1°С. 10 ноября ожидается дождь, дневные и ночные температуры значительно не изменятся, пасмурная погода сохранится. 11 ноября временами из-за облаков будет проглядывать солнце, осадков не ожидается; днем +1°С, ночью -1°С. В пятницу 12 ноября снова установится пасмурная погода, пойдет дождь со снегом; дневные температуры не изменятся, ночью будет 0°С. 13 ноября и 14 ноября синоптики предрекают облачность с прояснениями; дневные температуры в районе 0-2°С, ночные -3°-4С; в субботу – небольшой снег, в воскресенье осадков не ожидается.

В течение недели с 15 по 21 ноября дневные температуры воздуха сначала будут держаться в пределах -1..-2°С, однако к выходным похолодает до -4°С. Ночные температуры в течение недели составят -3..-5°С. Пасмурно будет 16, 18, 19 и 21 ноября, облачно с прояснениями – 17 ноября, малооблачно – 20 ноября. 18 и 19 ноября ожидается снег.

По предварительным прогнозам, 22, 23 и 24 ноября порадуют ижевчан отсутствием осадков и ясной погодой, однако дневные температуры ожидаются в районе -4..-5°С, ночные -6..-7°С.

Таким образом, на весь ноябрь мы насчитали только 5 ясных дней (справедливости ради, Гисметео не дает прогноз погоды на 25-30 ноября).

Стоит отметить, что долгосрочный прогноз погоды всегда является ориентировочным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Погода в Ижевске на неделю: то снег, то дождь, то плюс, то минус

Итоги недели в Ижевске: пожар в ГКБ №6, новые коронавирусные ограничения и стройка у Свято-Михайловского собора

Цукаты, запеканка и суп-пюре: ТОП-4 блюда из тыквы, которые понравятся ижевчанам