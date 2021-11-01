Суд закрыл торгово-офисный центр «Сайгас» на Горького 79 в Ижевске из-за ряда нарушений

Торгово-офисный центр «Сайгас». Фото: скриншот Яндекс.Карты, 2021 год

Прокуратура Октябрьского района Ижевска провела проверку исполнения законодательства в сфере градостроения и пожарной безопасности при эксплуатации реконструируемого центра, по адресу: ул. Максима Горького, 79.

Установлено, что здание не введено в эксплуатацию в законном порядке, но несмотря на это, в нем сдаются нежилые помещения в аренду. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

В ходе проверки выявлено значительное количество нарушений строительных норм, правил и требований пожарной безопасности.

В Октябрьский районный суд города направлен иск прокурора о запрете использовать здание собственникам, в связи с возможностью причинения вреда людям и имуществу.

Требования прокурора удовлетворены.

Однако данное решение обжаловали ответчики в Верховный суд Удмуртии. Но решение Октябрьского районного суда г. Ижевска оставлено без изменения.

Источник КП сообщает:

«В октябре южное крыло технически введено в эксплуатацию. Пакет документов для получения разрешения на ввод в эксплуатацию застройщиком подготовлен и направлен в надзорные органы».

Отметим, что летом 2021 года «Сайгас» уже закрывали по тем же причинам.

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