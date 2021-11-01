Три года издевательств: жительницу Можги осудили за истязание несовершеннолетних дочерей

Горе-мать выставляла девочек на мороз в летней одежде. Фото: pixabay.com

В Можге осудили 47-летнюю местную жительницу, сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии. Собранных доказательств хватило, чтобы признать женщину виновной по пунктам «а» и «г» части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание») и статьи 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

«Как установлено следствием и судом в период с ноября 2018 года по январь 2021 года обвиняемая ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию своих двух дочерей», – говорится в сообщении ведомства.

Используя такие поводы, как невыполнение домашнего задания и непослушание, пьяная мать ругала девочек матом, избивала их (в том числе наносила удары рукой по лицу, била ремнем), а также выставляла их на мороз в летней одежде.

Суд приговорил горе-мать к 3 годам и 15 дням лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года 6 месяцев.

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