Началось голосование во всероссийском конкурсе «Народный участковый-2021» с участником из Удмуртии

Представитель Удмуртии Владимир Леванов. Фото: Амир Закиров

Сегодня, 1 ноября, в МВД России начинается финальный этап XI Всероссийского конкурса «Народный участковый». Конкурс традиционно проводится в тесном сотрудничестве с «Комсомолкой». За звание лучшего участкового уполномоченного полиции России поборются лучшие из лучших в своих регионах. Напомним, Удмуртию представляет Владимир Леванов, который работает в Октябрьском районе Ижевска.

Голосование продлится до 11 ноября. Победителей конкурса определят на основе индекса доверия граждан: результаты онлайн-голосования сопоставят при помощи специальной формулы с численностью населения региона, который представляет участник.

Торжественная церемония награждения и вручения главного приза – внедорожника УАЗ «Патриот» - состоится в МВД России 17 ноября (в День участковых уполномоченных полиции).

Отдать свой голос можно по ссылке. Внимание: проголосовать можно всего один раз и только за одного участника.

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