Мать и дочь зарезали во время пьянки в Ижевске

Обвиняемый нанес женщинам несколько ножевых ранений

В столице Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого за убийство 72-летнего ижевчанина. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике, на этот раз его обвиняют в двойном убийстве (пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ).

«Как установлено следствием, вечером 31 июля 2021 года обвиняемый находился в доме своих знакомых 59-летней женщины и ее 35-летней дочери в Первомайском районе г. Ижевска. Мужчина и женщины употребили спиртные напитки, после чего между ними произошла ссора», – сообщили в ведомстве.

В ходе конфликта испытывавший неприязнь к женщинам обвиняемый избил их руками, а также нанес несколько ножевых ранений. Потерпевшие скончались на месте.

В рамках расследования были допрошены свидетели, проведены дактилоскопическая, молекулярно-генетические, медико-криминалистическая и медицинские судебные экспертизы. С учетом собранной доказательной базы уголовное дело в ближайшее время направят в суд с обвинительным заключением.

Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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