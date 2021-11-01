На 59-м году жизни скончался заслуженный деятель наук Удмуртии Вадим Петров

Вадим Петров. Фото: УдмФИЦ УРО РАН

На 59-м году жизни скончался ведущий научный сотрудник Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН, доктор химических наук, заслуженный деятель науки республики Вадим Петров. Об этом сообщила пресс-служба центра.

«Вадим Генирихович Петров окончил Московский химико-технологический институт (1986), инженер химик-технолог, доктор химических наук (2006). Заслуженный деятель науки Удмуртской Республики (2008). Награжден Почетной грамотой Государственного Совета Удмуртской Республики (1999)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в 1986-89 гг. 23-летний Петров добровольно принял участие в исследованиях радиационного загрязнения в Чернобыльской зоне отчуждения и причин разрешения ядерного реактора. С 1990 года работал научным сотрудником Физико-технического института УрО РАН (Ижевск); с 1992 года – старшим научным сотрудником Института прикладной математики УрО РАН (Ижевск), там же позднее стал сначала заведующим лабораторией, а затем и ведущим научным сотрудником.

«втор ряда концепций экологической безопасности, внедренных на Урале, в т.ч. концепции утилизации и обезвреживания различных промышленных отходов на очистных сооружениях предприятий Удмуртской Республики (Ижевский радиозавод, Ижевский механический завод); концепции кооперации гальвано-химических предприятий с целью сокращения образования отходов производства; концепции переработки реакционных масс детоксикации люизита, который использовался для уничтожения химического оружия; концепции очистки мышьякосодержащих сточных вод предприятий; концепции перепрофилирования объектов уничтожения химического оружия на обезвреживание опасных промышленных отходов и старых ядохимикатов», – сообщает пресс-служба исследовательского центра.

Отмечается, что ученый внес вклад в создание основ экологически безопасных в физико-химическом отношении технологий. В числе его заслуг – формирование нового направления в химической физике для исследования техногенных продуктов и образований. Вадим Генирихович был членом ряда экспертных комиссий по уничтожению химоружия, старой ракетной техники и промышленных отходов. Он организовал ряд зарубежных конференций, симпозиумов и международных проектов по уничтожению химоружия и опубликовал более 140 печатных работ, в том числе три монографии.

Время и место прощания станут известны позже.

Редакция «Комсомольской правды – Ижевск» выражает соболезнования родным и близким Вадима Генириховича.

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