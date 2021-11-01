Масочный режим в Ижевске: количество людей, которые его соблюдают, за месяц выросло более чем в три раза

Некоторые пассажиры надевают маску, но оставляют ее на подбородке. Фото: Екатерина Ардашева

Масочный режим в магазинах и транспорте соблюдают в среднем 65,4% ижевчан, что более чем в три раза превышает аналогичный показатель на 1 октября. Такой результат «Комсомолка» получила, проведя очередной подсчет.

Количество людей в масках и без масок подсчитывалось в общественных местах – трамваях, троллейбусах, автобусах, на экорынках и в магазинах «у дома». Всего мы собрали данные с 12 точек в утреннее и вечернее время с 27 октября по 1 ноября. Минимальное число людей в масках составило 44% от всех присутствующих, максимальное – 77%.

Напомним, ровно месяц назад мы провели такое же исследование, получив цифры от 9% до 21% - в среднем, менее 18%. Таким образом, даже минимальное количество людей в масках на сегодняшний день превышает максимальное число на 1 октября более чем в два раза.

Фото: архив КП

Часть опрошенных ижевчан признается, что о необходимости соблюдать меры защиты напомнило повышение заболеваемости коронавирусом и смертности в результате инфекции. Немаловажную роль сыграли и рейдовые мероприятия, так, за минувшую неделю в отношении «антимасочников» было составлено 43 протокола.

Как рассказал один из кондукторов общественного транспорта, за последние недели люди стали более ответственными в отношении соблюдения масочного режима: пожилые почти всегда носят маски. Игнорируют эпидемические требования, по большей части, школьники и студенты. Зато некоторые родители умудряются уговорить надеть маску даже маленьких детей.

«Водители на наших рейсах всегда напоминают о необходимости надевать маску. Иногда можно видеть, как пассажиры в масках даже делают замечания пассажирам без масок», – делится наблюдениями кондуктор.

«В моем автобусе на данный момент 80% пассажиров в масках. Количество людей в масках с августа по октябрь растет ежемесячно в геометрической прогрессии», – рассказал один из водителей в эфире радио «Комсомольская Правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+).

Напомним, с 30 сентября в Удмуртии был усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте, а на период нерабочих дней ввели дополнительные ограничительные меры для магазинов и общепита