Фотофакт: работа магазинов и предприятий в Ижевске после введения новых ограничений

Проверили, как заведения соблюдают новые ограничения. Фото: Лада Иванова
В Удмуртии начали действовать новые антиковидные ограничения В частности, магазины и предприятия общепита 1 по 7 ноября не могут принимать посетителей, в выходные это привело к очередям в торговых центрах. Рестораны и кафе могут работать исключительно на вынос либо с доставкой, а из торговых точек могут функционировать только аптеки и предприятия с товарами первой необходимости.
Фотограф «КП» прошелся по нескольким заведениям в центре Ижевска и проверил, соблюдаются ли новые ограничения. Оказалось, что не все подошли к делу ответственно. Например, были замечены посетители в коридорах торгового центра «Аврора». На дверях висят предупреждения, что без масок никого пускать не будут.
На двери ТЦ «Гвоздь» висят предупреждения, что без маски и QR-кода посетителей не обслужат. Фото: Лада Иванова
В торговом центре «Аврора» мы увидели людей. Возможно, они посещали продуктовый магазин, который имеет право работать. Функционируют ли другие отделы, проверить не удалось: нашего фотографа не пустили дальше порога без QR-кода. Фото: Лада Иванова
В «Аврору» не пускают детей без сопровождения родителей, хотя никаких официальных ограничений на этот счет выпущено не было. Фото: Лада Иванова
Далее наш фотограф прогулялся по улице Лихвинцева. В нескольких заведениях общепита напитки продают исключительно на вынос. KFC на Центральной площади также не принимает клиентов в зале.
Кофе можно купить только отстояв очередь на улице. Фото: Лада Иванова
В еще одном заведении тоже работают только на вынос. Фото: Лада Иванова
В KFC еду продают на вынос. Фото: Лада Иванова
Меховой магазин в центре также оказался закрыт.
Меховой магазин, как и полагается, не работает в нерабочие дни. Фото: Лада Иванова
Торговый центр «Сигма» пустует
В «Сигме» нет людей. Фото: Лада Иванова
Напомним, до 7 ноября в Удмуртии действует режим нерабочих дней