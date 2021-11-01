Фотофакт: работа магазинов и предприятий в Ижевске после введения новых ограничений

Проверили, как заведения соблюдают новые ограничения. Фото: Лада Иванова

В Удмуртии начали действовать новые антиковидные ограничения В частности, магазины и предприятия общепита 1 по 7 ноября не могут принимать посетителей, в выходные это привело к очередям в торговых центрах. Рестораны и кафе могут работать исключительно на вынос либо с доставкой, а из торговых точек могут функционировать только аптеки и предприятия с товарами первой необходимости.

Фотограф «КП» прошелся по нескольким заведениям в центре Ижевска и проверил, соблюдаются ли новые ограничения. Оказалось, что не все подошли к делу ответственно. Например, были замечены посетители в коридорах торгового центра «Аврора». На дверях висят предупреждения, что без масок никого пускать не будут.

На двери ТЦ «Гвоздь» висят предупреждения, что без маски и QR-кода посетителей не обслужат. Фото: Лада Иванова

В торговом центре «Аврора» мы увидели людей. Возможно, они посещали продуктовый магазин, который имеет право работать. Функционируют ли другие отделы, проверить не удалось: нашего фотографа не пустили дальше порога без QR-кода. Фото: Лада Иванова

В «Аврору» не пускают детей без сопровождения родителей, хотя никаких официальных ограничений на этот счет выпущено не было. Фото: Лада Иванова

Далее наш фотограф прогулялся по улице Лихвинцева. В нескольких заведениях общепита напитки продают исключительно на вынос. KFC на Центральной площади также не принимает клиентов в зале.

Кофе можно купить только отстояв очередь на улице. Фото: Лада Иванова

В еще одном заведении тоже работают только на вынос. Фото: Лада Иванова

В KFC еду продают на вынос. Фото: Лада Иванова

Меховой магазин в центре также оказался закрыт.

Меховой магазин, как и полагается, не работает в нерабочие дни. Фото: Лада Иванова

Торговый центр «Сигма» пустует

В «Сигме» нет людей. Фото: Лада Иванова

Напомним, до 7 ноября в Удмуртии действует режим нерабочих дней