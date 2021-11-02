Вакцинация населения продолжается в Удмуртии: более 20 тысяч человек поставили прививки за три дня

Темпы вакцинации в Удмуртии растут Фото: Амир Закиров

Жители Удмуртской республики вняли просьбе Александра Бречалова, и вакцинация против коронавирусной инфекции ежедневно наращивает темпы.

«За прошлую неделю ежедневно первый компонент вакцины ставили порядка 9-10 тысяч человек. С 29 по 31 октября в регионе прививку сделали 20 476 человек, из них первый компонент вакцины - 17 453 человека, завершили процедуру иммунизации 3 023 человека», - сообщила заместитель председателя Правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.

Лидерами по темпам вакцинации являются Дебесский, Якшур-Бодьинский и Красногорский районы. Всего в Удмуртии от новой коронавирусной инфекции привито 543 059 человек или 57,4% от плана, из них 349 253 человек получили второй компонент.

«В медицинских организациях Удмуртии сформирован достаточный запас вакцины – всего 112 358 доз. 31 октября в регион поступило 36 600 доз вакцины «Спутник V», - сообщили в правительстве республики.

Напомним, пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции необходимо всем жителям Удмуртии старше 18 лет, не имеющим противопоказаний. К ним относятся острые аллергические реакции в анамнезе, обострение хронических заболеваний, острые инфекционные заболевания и перенесенный менее 6 месяцев назад ковид.

Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства или в одном из трех дополнительных пунктов вакцинации в Ижевске: в Центре общественного здоровья по адресу пл. 50-летия Октября, 21, в офисе «Сбербанка» на Пушкинской, 157 и в фойе Театра оперы и балета Удмуртии на Центральной площади.

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