За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 393 человека

К сожалению, 22 человека скончались. Фото: Амир Закиров

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 2 ноября в Удмуртии выявлено 393 новых случая коронавируса. В числе заболевших 20 детей до 14 лет и 52 человека старше 65 лет. Зафиксировано 22 смерти.

571 человек выздоровел, их выписали.

7 733 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 1 514 - в состоянии средней степени тяжести, 506 – в тяжелом состоянии.

Всего на 2 ноября в Удмуртии зарегистрирован 64 924 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 52 892 человека выздоровел. За время пандемии в регионе зафиксировано 2 839 смертей.

Вакцинированы 534 059 жителей Удмуртии. Из них 349 253 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 100 453 человек.

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