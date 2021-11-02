Последние новости Ижевска на утро 2 ноября 2021 года: Александр Бречалов рассказал о борьбе с коронавирусом в Удмуртии и розыск обвиняемого в жестоком убийстве

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали. Фото: Амир Закиров

Второй день нерабочей недели уже начался. Надеемся, он порадует вас хорошими новостями. Вот и погода туда же, обещает выглядывающее временами солнце и плюсовую температуру, правда всего лишь +1 градус.

Коротко о последних новостях Удмуртии и Ижевска на утро 2 ноября:

Масочный режим в Ижевске: количество людей, которые его соблюдают, за месяц выросло более чем в три раза.

Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 1 ноября: какие районы лидируют по количеству заболевших.

Три года издевательств: жительницу Можги осудили за истязание несовершеннолетних дочерей.

Яму на улице Кирова в Ижевске начали убирать. https://www.izh.kp.ru/online/news/4499618/

Более 700 тысяч рублей задолжало своим сотрудникам предприятие в Удмуртии.

На фоне пандемии коронавируса у жителей Удмуртии возросло количество инсультов.

«Важно, чтобы пациент всегда чувствовал заботу»: какие рекомендации дал больницам Удмуртии Росздравнадзор.

Жительница Ижевска спасла соседа: бдительная соседка вовремя вызвала пожарных.

Учитель из Ижевска Юлия Ханова приняла участие в капитал-шоу «Поле Чудес».

Ну и по традиции главные новости:

Все под контролем

Александр Бречалов рассказал Михаилу Мишустину о ситуации с коронавирусом в Удмуртии Фото: udmurt.ru

Александр Бречалов рассказал Михаилу Мишустину о ситуации с коронавирусом в Удмуртии. Глава региона подчеркнул, что ситуацию удалось стабилизировать, но расслабляться нельзя.

Голосуем за наших

Представитель Удмуртии Владимир Леванов. Фото: Амир Закиров

Началось голосование во всероссийском конкурсе «Народный участковый-2021» с участником из Удмуртии. Нашу республику представляет Владимир Леванов, который работает в Октябрьском районе Ижевска.

Объявлен в розыск

По версии следствия, этот мужчина совершил жесткое убийство. Фото: СУ СК РФ по Удмуртии

Обвиняемого в жестоком убийстве мужчину ищут в Удмуртии. Преступление он совершил на территории Завьяловского района. МВД гарантирует анонимность тому, кто сообщит о его местонахождении.

Чем порадует ноябрь?

Когда установится постоянный снежный покров, прогнозировать трудно. Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Погода в Ижевске на ноябрь 2021: влияние теплого фронта циклона в начале месяца и ледяные дожди. Гидрометцентр Удмуртии назвал примерную дату образования устойчивого снежного покрова.