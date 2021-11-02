Последние новости Ижевска на утро 2 ноября 2021 года: Александр Бречалов рассказал о борьбе с коронавирусом в Удмуртии и розыск обвиняемого в жестоком убийстве

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали.
Фото: Амир Закиров
Второй день нерабочей недели уже начался. Надеемся, он порадует вас хорошими новостями. Вот и погода туда же, обещает выглядывающее временами солнце и плюсовую температуру, правда всего лишь +1 градус.
Коротко о последних новостях Удмуртии и Ижевска на утро 2 ноября:
Масочный режим в Ижевске: количество людей, которые его соблюдают, за месяц выросло более чем в три раза.
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 1 ноября: какие районы лидируют по количеству заболевших.
Три года издевательств: жительницу Можги осудили за истязание несовершеннолетних дочерей.
Яму на улице Кирова в Ижевске начали убирать. https://www.izh.kp.ru/online/news/4499618/
Более 700 тысяч рублей задолжало своим сотрудникам предприятие в Удмуртии.
На фоне пандемии коронавируса у жителей Удмуртии возросло количество инсультов.
«Важно, чтобы пациент всегда чувствовал заботу»: какие рекомендации дал больницам Удмуртии Росздравнадзор.
Жительница Ижевска спасла соседа: бдительная соседка вовремя вызвала пожарных.
Учитель из Ижевска Юлия Ханова приняла участие в капитал-шоу «Поле Чудес».
Ну и по традиции главные новости:
Все под контролем
Александр Бречалов рассказал Михаилу Мишустину о ситуации с коронавирусом в Удмуртии Фото: udmurt.ru
Александр Бречалов рассказал Михаилу Мишустину о ситуации с коронавирусом в Удмуртии. Глава региона подчеркнул, что ситуацию удалось стабилизировать, но расслабляться нельзя.
Голосуем за наших
Представитель Удмуртии Владимир Леванов.
Фото: Амир Закиров
Началось голосование во всероссийском конкурсе «Народный участковый-2021» с участником из Удмуртии. Нашу республику представляет Владимир Леванов, который работает в Октябрьском районе Ижевска.
Объявлен в розыск
По версии следствия, этот мужчина совершил жесткое убийство. Фото: СУ СК РФ по Удмуртии
Обвиняемого в жестоком убийстве мужчину ищут в Удмуртии. Преступление он совершил на территории Завьяловского района. МВД гарантирует анонимность тому, кто сообщит о его местонахождении.
Чем порадует ноябрь?
Когда установится постоянный снежный покров, прогнозировать трудно.
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Погода в Ижевске на ноябрь 2021: влияние теплого фронта циклона в начале месяца и ледяные дожди. Гидрометцентр Удмуртии назвал примерную дату образования устойчивого снежного покрова.