1 298 жителей Удмуртии заболели коронавирусом после прививки

Вакцинация от коронавируса в Удмуртии продолжается. Фото: Сергей Грачев

В Удмуртии продолжается бесплатная массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Как сообщает пресс-служба республиканского Управления Роспотребнадзора, по состоянию на 1 ноября за все время после прививки ковидом заболели 1 298 жителей региона.

«После «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V» - прим. ред.) – 1027 человек (0,34%), «ЭпикВакКорона» – 261 человек (0,62%), «КовиВак» – 10 человек (0,64%), «Спутник Лайт» – 69 человек (0,0%)», – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что «Спутник V» - самая массовая вакцина, отсюда и такие цифры. Всего за все время пандемии коронавирусом заболели 64 924 жителя республики.

По состоянию на 1 ноября за все время Удмуртия получила 645 417 доз вакцины от коронавируса. Привились 534 059 жителей Удмуртии (в т.ч. 167 851 – граждане старше 60 лет). Из них 349 253 прошли через оба этапа вакцинации (в т.ч. 125 959 жителей старше 60 лет). Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 100 453 человек (в т.ч. 15 523 жителя старше 60 лет).

Ведомство напоминает, что для достижения коллективного иммунитета в республике планируют привить 80% взрослого населения, или 924 245 человек.

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