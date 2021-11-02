Новую партию вакцины «Спутник Лайт» поставят в Удмуртию после 7 ноября

Данная вакцина в приоритете используется для ревакцинации, а также для вакцинации граждан с высоким уровнем антител после перенесенного коронавируса. Фото: Диля Ахмадишина

Пользователи соцсетей жалуются на нехватку вакцины «Спутник Лайт» в Удмуртии. Так, пользователь Андрей в комментариях к записи на странице «ВКонтакте» главы региона Александра Бречалова поинтересовался, когда однокомпонентная вакцина появится в регионе. Андрею ответили с официального аккаунта Минздрава республики.

«Ожидаем поставку вакцины «Спутник Лайт» после 7 ноября», – говорится в ответном комментарии Минздрава.

Отвечая на другой комментарий, касающийся возможности вакцинации «Спутником Лайт», пресс-служба Минздрава уточнила, что данная вакцина в приоритете используется для ревакцинации, а также для вакцинации граждан с высоким уровнем антител после перенесенного коронавируса.

«В остальных случаях данным препаратом вакцинируют по показаниям, которые определяет лечащий врач, в мед.учреждении по месту обслуживания», – резюмировала пресс-служба.

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