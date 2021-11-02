МВД Удмуртии напомнило об ответственности за просроченные штрафы

Произвести оплату штрафа можно в любой кредитной организации, с которой заключены договоры по приему данного вида платежа. Фото: Ульяна Колмогорова

В министерстве внутренних дел Удмуртии напомнили гражданам о порядке оплаты административных штрафов. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте ведомства.

«После вынесения решения о наложении административного штрафа лицу, в отношении которого принято указанное решение, выдается квитанция на оплату штрафа. В ней указаны все необходимые реквизиты для осуществления оплаты, а также сумма наложенного штрафа. Произвести оплату штрафа можно в любой кредитной организации, с которой заключены договоры по приему данного вида платежа», – говорится в сообщении.

В ведомстве также напоминают, что штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней после вступления в законную силу, либо не позднее 60 дней после истечения срока отсрочки. В случае неуплаты в течение этого срока деньги будут взыскивать в принудительном порядке.

Более того, неуплата административного штрафа в срок влечет за собой наложение штрафа в двукратном размере от неуплаченного, но не менее 1 тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

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