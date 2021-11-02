Полного тезку персидского поэта Омара Хайяма оштрафовали в Ижевске за несоблюдение масочного режима

Если человек по первому требованию надевает маску, протокол не составляется. Фото: администрация Ижевска

В Ижевске продолжаются рейды по проверке соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Как сообщает пресс-служба городской администрации, 1 ноября в ходе рейдов в Индустриальном районе было составлено 11 административных протоколов в 36 проверенных транспортных средствах. Среди них был и один из гостей столицы Удмуртии.

«Для гостя нашего города - полного тезки персидского поэта Омара Хайяма - поездка в троллейбусе обернулась протоколом об административном правонарушении. Омар говорит, о масочном режиме знает и старается его не нарушать. Сегодня же старую маску выкинул, а за новой забыл зайти в аптеку. Очень часто пассажиры, пользующиеся общественным транспортом, ссылаются и на то, что «забыли маску дома», – говорится в сообщении.

Пассажиры без масок были выявлены почти в каждом автобусе или троллейбусе, однако если человек надевал маску по первому требованию, протокол на него не составляли.

Фото: администрация Ижевска

«В случаях, когда пассажир категорически отказывается, составляется протокол об административном правонарушении», – напоминает пресс-служба городской администрации.

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