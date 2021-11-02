19-летний пассажир «ВАЗа» скончался в больнице после опрокидывания на трассе в Удмуртии

Водитель выжил. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

В минувшую субботу, 30 октября, около 05:00, на 92-м километре участка федеральной трассы «М-7» в Можгинском районе Удмуртии произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщает 1-отдел УГИБДД по Удмуртии, 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2111» двигаясь на запад в сторону Можги, не справился с управлением и вылетел с дороги с последующим опрокидыванием.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

«В результате ДТП пассажир автомобиля «ВАЗ-2111» - 19-лений молодой человек, получил травмы, был госпитализирован, но впоследствии скончался в медицинском учреждении; водитель автомобиля «ВАЗ-2111» получил травмы, госпитализирован», – сообщили в ведомстве.

Проводится расследование.

Госавтоинспекция напоминает водителям: скорость транспортного средства должна не превышать установленного ограничения и позволять водителю контролировать движение транспортного средства.

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