Толкнул на балконе: жителя Ижевска обвиняют в причинении смерти по неосторожности

В ходе конфликта обвиняемый толкнул потерпевшего, от чего тот упал и ударился головой. Фото: pixabay.com

В Ленинском районе столицы Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 49-летнего ижевчанина. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, его обвиняют по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

«Следствием установлено, что в ночь с 29 на 30 октября 2021 года обвиняемый употреблял спиртные напитки с 66-летним соседом в доме на улице Ленинградская в г. Ижевске. Между мужчинами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения на балконе, произошла ссора», – говорится в сообщении.

В ходе конфликта обвиняемый толкнул потерпевшего, отчего тот упал и ударился головой об выступ. Полученная тяжелая травма стала причиной его смерти.

В рамках расследование осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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