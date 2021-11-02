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Здоровье2 ноября 2021 13:20

В двух киосках в Ижевске ночью продавали алкоголь

В городе проходят рейды по проверке соблюдения тоговыми организациями антиковидных ограничений
Дмитрий Коренев
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Рейды будут проводиться и дальше. Фото: izh.ru

Рейды будут проводиться и дальше. Фото: izh.ru

В столице Удмуртии проходят проверки соблюдения торговыми организациями антиковидных ограничений. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в ночь с 29 на 30 октября были выявлены нарушения на двух торговых точках.

«Так, в нарушение действующего федерального законодательства в киосках на остановках общественного транспорта «Ул. Московская» и «Ремзавод» реализовывалась спиртосодержащая продукция», – говорится в сообщении.

На продавцов и владельцев торговых строчек составлены административные протоколы.

Всего было проверено 45 точек в Индустриальном и Ленинском районах города. В их числе и крупные сетевые магазины, и небольшие в формате «у дома». Также проверялись и нестационарные торговые объекты.

В рейдах, которые будут проводиться и далее, участвуют представители Минпромторга Удмуртии, МВД по УР, Административной инспекции Ижевска и добровольных народных дружин.

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