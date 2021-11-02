Сбил и скрылся с места аварии: в ДТП на пешеходном переходе в поселке Кез пострадала 73-летняя пенсионерка

Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне, 1 ноября, около 18:00, напротив дома № 50 по улице Ленина в поселке Кез произошло ДТП с пострадавшей пенсионеркой. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, 59-летний водитель автомобиля «Лада Калина» сбил 73-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего скрылся с места аварии.

Водитель скрылся с места аварии. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

«В результате наезда женщина получила травмы, доставлена в медицинское учреждение», – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что водителя установили и задержали. На него составили протокол по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ, проводится расследование.

Госавтоинспекция напоминает: водителю, который оставил место ДТП, участником которого он являлся, грозит лишение водительских прав на на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.

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