Стал известен победитель реалити-шоу «Школа бизнеса» в Удмуртии

В проекте могли принять участие школьники и студенты в возрасте от 14 до 17 лет. Фото: Константин Виноградов

В Удмуртии завершилось реалити-шоу для молодых людей «Школа бизнеса», организованное Корпорацией развития республики при поддержке регионального правительства в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба Корпорации развития.

Фото: Константин Виноградов

«Идея сделать проект о бизнесе для школьников родилась уже давно. Потому что для нас очень важно поддерживать не только действующих предпринимателей, но и тех, кто хочет ими стать. Я рад, что получился такой классный, вдохновляющий проект. Каждый из участников был достоин победы. Поэтому не останавливайтесь: используйте ваш талант и вашу целеустремленность в покорении новых вершин и помните, что экономический блок Правительства всегда рядом и поддержит вас», — прокомментировал глава республики Александр Бречалов.

Последний выпуск проекта, в котором определится победитель, вы можете посмотреть ниже.

Напомним, в проекте могли принять участие школьники и студенты в возрасте от 14 до 17 лет. Всего было подано более тысячи заявок, однако отбор прошли всего 20 молодых людей. Для этого им пришлось пройти все этапы и в ходе очного собеседования защитить свои работы сфере информационных технологий, общественного питания, сельского хозяйства, образования и туризма.

Ребята обучались по четырем образовательным блокам - «Основы бизнеса», «Разработка продукта», «Маркетинг» и «Продажи», а также проходили программу обучения юных предпринимателей «БизнесКласс». Молодых людей разделили на 4 команды, каждой из них помогал наставник – известный в городе предприниматель. Также наставники оценивали работу на занятиях и выполнение домашних заданий. На основании оценок каждую неделю проходил отбор лучших и худших участников.

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