Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 2 ноября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 234 ижевчан. Фото: Амир Закиров

По данным на утро 2 ноября в Удмуртии выявили 393 новых случая коронавирусной инфекции. Скончались 22 человека.

Фото: Оперштаб Удмуртии

«Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.

Ижевск — 30 631 (+234 по отношению к утру 1 ноября)

Увинский район — 2 215 (+39)

Можга — 3 269 (+25)

Воткинск — 3 266 (+13)

Балезинский район — 1 138 (+12)

Селтинский район — 617 (+11)

Сарапул — 2 414 (+9)

Можгинский район — 898 (+9)

Сюмсинский район — 733 (+8)

Кезский район — 408 (+6)

Алнашский район — 854 (+5)

Юкаменский район — 520 (+5)

Воткинский район — 870 (+5)

Вавожский район — 553 (+4)

Шарканский район — 1 034 (+3)

Граховский район — 420 (+2)

Якшур-Бодьинский район — 773 (+2)

Камбарский район — 623 (+1)

Глазов — 2 876

Завьяловский район — 2 482

Игринский район — 1 745

Малопургинский район — 677

Сарапульский район — 662

Кизнерский район — 581

Глазовский район — 558

Красногорский район — 532

Дебесский район — 496

Ярский район — 427

Киясовский район — 423

Каракулинский район — 393

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