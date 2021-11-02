Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 2 ноября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 234 ижевчан. Фото: Амир Закиров
По данным на утро 2 ноября в Удмуртии выявили 393 новых случая коронавирусной инфекции. Скончались 22 человека.
Фото: Оперштаб Удмуртии
«Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.
Ижевск — 30 631 (+234 по отношению к утру 1 ноября)
Увинский район — 2 215 (+39)
Можга — 3 269 (+25)
Воткинск — 3 266 (+13)
Балезинский район — 1 138 (+12)
Селтинский район — 617 (+11)
Сарапул — 2 414 (+9)
Можгинский район — 898 (+9)
Сюмсинский район — 733 (+8)
Кезский район — 408 (+6)
Алнашский район — 854 (+5)
Юкаменский район — 520 (+5)
Воткинский район — 870 (+5)
Вавожский район — 553 (+4)
Шарканский район — 1 034 (+3)
Граховский район — 420 (+2)
Якшур-Бодьинский район — 773 (+2)
Камбарский район — 623 (+1)
Глазов — 2 876
Завьяловский район — 2 482
Игринский район — 1 745
Малопургинский район — 677
Сарапульский район — 662
Кизнерский район — 581
Глазовский район — 558
Красногорский район — 532
Дебесский район — 496
Ярский район — 427
Киясовский район — 423
Каракулинский район — 393
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