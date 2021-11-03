Погода в Ижевске 3 ноября: переменная облачность и +2°C

Осадков не ожидается. Фото: Сергей Грачев

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 3 ноября, среда. «Комсомолка» расскажет о погоде на день.

По данным Гидрометцентра Удмуртии, сегодня днем в столице Удмуртии синоптики обещают от +0 до +2 °С и переменную облачность. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Будьте осторожны - на дорогах возможна гололедица.

О погоде на неделю мы рассказывали здесь.

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