«Комьюнити 107.6»: как замотивировать себя во время работы на удаленке

Психолог Ася Абовян. Фото: архив КП
Как люди психологически переживают перевод трудовой деятельности в удаленный режим? Кто больше всех страдает от удаленки? Какие плюсы и минусы такого перехода? Как лучше выстроить свой день, чтобы он был продуктивным и при этом не перерабатывать? А также как выстраивать границы между личной жизнью и работой, когда находишься не в офисе, а дома?
Расскажет психолог Ася Абовян в новом выпуске подкаста «Комьюнити 107.6» на радио «КП - Ижевск».
Прослушать и скачать подкаст вы можете по ссылке.
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