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Общество2 ноября 2021 15:56

«Комьюнити 107.6»: как замотивировать себя во время работы на удаленке

Поговорили с психологом в очередном выпуске подкаста на радио «КП - Ижевск»
Источник:kp.ru
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Психолог Ася Абовян. Фото: архив КП

Психолог Ася Абовян. Фото: архив КП

Как люди психологически переживают перевод трудовой деятельности в удаленный режим? Кто больше всех страдает от удаленки? Какие плюсы и минусы такого перехода? Как лучше выстроить свой день, чтобы он был продуктивным и при этом не перерабатывать? А также как выстраивать границы между личной жизнью и работой, когда находишься не в офисе, а дома?

Расскажет психолог Ася Абовян в новом выпуске подкаста «Комьюнити 107.6» на радио «КП - Ижевск».

Прослушать и скачать подкаст вы можете по ссылке.

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