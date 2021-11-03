146 лосей и один медведь погибли под колесами автомобилей в Удмуртии с начала года

Как правило, дикие животные активны в сумеречное и ночное время. Фото: Минприроды УР

С начала года под колесами автомобилей в Удмуртии погибло 161 дикое животное. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды республики.

«В текущем году в результате ДТП уже зарегистрирована гибель 146 лосей, 13 кабанов, 1 медведя, 1 косули», — говорится в сообщении.

Отмечается, что осенью у представителей семейства оленевых наступает пик гона. Как правило, дикие животные активны в сумеречное и ночное время.

При движении по дорогам в темное время суток водителям рекомендуется:

- при необходимости максимально снизить скорость вплоть до остановки;

- в случае опасной близости лося не стоит пытаться его обогнать или объехать, а также подавать звуковые сигналы, поскольку это может вызвать неадекватную реакцию со стороны животного; подать сигнал другим водителям при помощи фар и звука можно лишь в том случае, если вы заметили лося издалека; если на дороге нет автомобилей и животное находится далеко, можно также попытаться отпугнуть лося звуковым сигналом;

- так как лоси – стадные животные, то если на дороге стоит один лось, то где-то рядом вполне может оказаться и второй; это стоит учитывать при встрече с животным.

Если вы сбили животное, необходимо остановиться и не покидать место аварии до момента приезда специальных служб: обозначить место ДТП аварийным знаком; позвонить в Единую службу спасения по телефону 112; зафиксировать место происшествия на фото или видео; подробно описать приехавшим сотрудникам госавтоинспекции сложившуюся ситуацию.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Последние новости Ижевска на утро 3 ноября 2021 года: оштрафованный Омар Хайям и возможное приравнивание результатов теста на антитела к QR-коду

Погода в Ижевске 3 ноября: переменная облачность и +2°C