Последние новости Ижевска на утро 3 ноября 2021 года: оштрафованный Омар Хайям и возможное приравнивание результатов теста на антитела к QR-коду

Многие жители Удмуртии переболели коронавирусом без подтверждения диагноза, имеют высокий уровень антител, однако QR-коды для них не генерируются. Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 3 ноября. Синоптики обещают до +2°C, без осадков. «Комсомолка» собрала последние новости Ижевска на утро 3 ноября одной строкой:

- 1 298 жителей Удмуртии заболели коронавирусом после прививки

- 19-летний пассажир «ВАЗа» скончался в больнице после опрокидывания на трассе в Удмуртии

- Толкнул на балконе: жителя Ижевска обвиняют в причинении смерти по неосторожности

- Задерживаются два авиарейса Ижевск – Москва

- В двух киосках в Ижевске ночью продавали алкоголь

- Стал известен победитель реалити-шоу «Школа бизнеса» в Удмуртии

- Сбил и скрылся с места аварии: в ДТП на пешеходном переходе в поселке Кез пострадала 73-летняя пенсионерка

- «Комьюнити 107.6»: как замотивировать себя во время работы на удаленке

Перейдем к подробным новостям:

ПРОДЛЕВАТЬ НЕЛЬЗЯ СМЯГЧАТЬ: ВЛАСТИ УДМУРТИИ ОПРЕДЕЛЯТСЯ С АНТИКОВИДНЫМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ ДО 5 НОЯБРЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Все зависит от темпов вакцинации. Подробнее

РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТА НА АНТИТЕЛА МОГУТ ПРИРАВНЯТЬ К QR-КОДУ

Многие жители Удмуртии переболели коронавирусом без подтверждения диагноза, имеют высокий уровень антител, однако QR-коды для них не генерируются. Фото: Амир Закиров

Многие жители Удмуртии переболели коронавирусом без подтверждения диагноза, имеют высокий уровень антител, однако QR-коды для них не генерируются. Учитывая, что прививаться в таком случае нельзя, ситуация становится патовой. Возможно, скоро все изменится.

ОМАР ХАЙЯМ ОШТРАФОВАН В ИЖЕВСКОМ ТРОЛЛЕЙБУСЕ

Фото: администрация Ижевска

Полный тезка великого персидского поэта выкинул старую маску, а новую купить забыл. Закон, однако для всех един. Подробнее

КОГДА В ИЖЕВСКЕ ВНОВЬ ПОЯВИТСЯ «СПУТНИК ЛАЙТ»?

Фото: Сергей Грачев

Ижевчане говорят о нехватке однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Когда в регион поставят новую партию – читайте здесь.