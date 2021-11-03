Движение через ж/д переезд на улице Азина в Ижевске ограничат в связи с ремонтными работами

Пропуск специального автотранспорта будет организован в оперативном режиме. Фото: Миндортранс УР

С 22:00 3 ноября до 6:00 4 ноября будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переход на улице Азина в Ижевске. Как сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртии, это связано с проведением ремонтных работ.

«Пропуск автотранспорта будет осуществляться по одной полосе. В указанное время на переезде будут работать регулировщики. Пропуск специального автотранспорта будет организован в оперативном режиме», — говорится в сообщении.

Горьковская железная дорога просит автомобилистов учитывать эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись ко временным неудобствам.

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