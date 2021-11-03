За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 394 человека

Зафиксировано 24 смерти. Фото: pixabay.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 3 ноября в Удмуртии выявлено 394 новых случая коронавируса. В числе заболевших 81 ребенок до 14 лет и 91 человек старше 65 лет. Зафиксировано 24 смерти.

410 человек выздоровел, их выписали.

7 711 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 1 466 - в состоянии средней степени тяжести, 536 – в тяжелом состоянии.

Всего на 3 ноября в Удмуртии зарегистрирован 65 318 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 53 302 человека выздоровел. За время пандемии в регионе зафиксировано 2 863 смерти.

Вакцинированы 542 706 жителей Удмуртии. Из них 351 368 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 101 524 человек.

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