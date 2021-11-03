До конца года в больницы Удмуртии поступит 48 единиц тяжелого медицинского оборудования

Республика получит оборудование для рентгенографии, флюорографии и маммографии. Фото: pixabay.com

До конца 2021 года в больницы Удмуртии поступит 48 единиц тяжелого медицинского оборудования. Об этом в ходе прямого эфира на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава региона Александр Бречалов.

«В этом году в 22 медицинские организации региона поступит 48 единиц тяжелого медицинского оборудования для рентгенографии, флюорографии и маммографии. Также в этом году в планах переоснащение Первой РКБ аппаратом МРТ, еще один такой аппарат планируется установить в онкодиспансере», — заявил Бречалов.

Напомним, также глава региона сообщил о том, что результаты тестов на антитела переболевших с признаками коронавируса жителей Удмуртии могут получить официальный юридический статус.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Глава Удмуртии Александр Бречалов: «При снижении темпов вакцинации от коронавируса ограничения придется продлить или ужесточить»

Последние новости Ижевска на утро 3 ноября 2021 года: оштрафованный Омар Хайям и возможное приравнивание результатов теста на антитела к QR-коду