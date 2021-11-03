Власти Удмуртии намерены увеличивать количество лабораторий для тестирования на коронавирус

Сейчас в регионе делают 500-510 тестов в день на 100 000 человек Фото: Амир Закиров

В настоящий момент в тринадцати лабораториях Удмуртии в среднем делается 9 тысяч тестов на ковид в сутки, что втрое выше, чем год назад. Об этом в ходе прямого эфира на своей странице «ВКонтакте» рассказал глава региона Александр Бречалов.

«Примерно вышли на 500-510 тестов в день на 100 000 человек. Это очень хороший показатель. Мы будем наращивать еще больше, для этого специально выделяем средства», — заявил Бречалов.

При этом власти признают, что бывают случаи, когда пациент ждет результаты теста более двух дней. По словам главы региона, особенно это касается жителей северных районов республики.

«Наша задача сейчас сделать так, чтобы пациент получал результата теста в течение 24 часов. Сейчас мы еще не полностью справляемся с этой задачей, особенно это касается наших северных районов (Глазовский, Балезинский, Кезский). В том числе об этом мы вчера говорили с председателем правительства России Михаилом Владимировичем Мишустиным. Обсудили необходимость создания по «кустовому методу» дополнительных лабораторий, чтобы сократить плечо доставки анализов, а значит и время их обработки, потому что везти их, например, с Кезского района до Ижевска - это время и ресурсы. Будем идти путем открытия дополнительных лабораторий», — рассказал Александр Бречалов.

Напомним, также глава региона сообщил, что до конца года в больницы Удмуртии поступит 48 единиц тяжелого медицинского оборудования.

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