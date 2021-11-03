Двоих жителей Удмуртии наградили медалью за содействие в поимке убийцы

Дмитрий Орлов и Григорий Панишев награждены медалью «За содействие». Фото: СУ СКР по УР

Поздно вечером 5 февраля текущего года на обочине дороги в Малопургинском районе Удмуртии преступник напал на водителя такси и нанес ему несколько ударов ножом. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по республике, в этот момент мимо места преступления на личных автомобилях проезжали двое мужчин - Дмитрий Орлов и Григорий Панишев.

«Заметив съехавшую в кювет машину, [мужчины] остановились, чтобы выяснить, не требуется ли водителю помощь. Обнаружив в салоне раненого водителя, они незамедлительно сообщили об этом в экстренные службы и стали оказывать потерпевшему медицинскую помощь», — сообщили в ведомстве.

К сожалению, от полученных ран таксист скончался.

Позже мужчины заметили преступника, который прятался в кустах неподалеку. Они не позволили ему скрыть следы преступления, направив на это место свет автомобильных фар.

Предпринятые Дмитрием Орловым и Григорием Панишевым меры позволили правоохранителям быстро найти и задержать преступника. Неподалеку от места, где он прятался, следователь обнаружил нож, с помощью которого мужчина зарезал таксиста. В дальнейшем злоумышленника осудили, он понес заслуженное наказание.

«За проявленную активную гражданскую позицию и смелость приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации Дмитрий Орлов и Григорий Панишев награждены медалью «За содействие», — говорится в сообщении.

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